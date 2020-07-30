В Одесской области автомобиль наехал на полуторагодовалого мальчика

В поселке Любашёвка под колеса автомобиля «ВАЗ» попал полуторагодовалый мальчик, передает ИА «Бессарабия INFORM». Как сообщили в пресс-службе местного отделения полиции, ребенок госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и политравмами.

По предварительной информации полицейских, работавших на месте происшествия, 54-летний водитель «ВАЗа» наехал на сына своих сватов, когда задним ходом заезжал в гараж и не заметил, как малыш выбежал со двора прямо под колеса.