Одессит будет отвечать за смертельное происшествие

29-летний одессит будет отвечать в суде за смертельное ДТП по улице Успенской в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Одесской области.

Прокуроры областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении водителя, подозреваемого в совершении ДТП с летальным исходом.

Установлено, что в апреле текущего года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь за рулем автомобиля «BMW» по ул. Успенской в Одессе, не справился с управлением и допустил столкновение с тремя транспортными средствами и придорожным деревом. В результате столкновения 29-летний пассажир автомобиля «BMW» погиб на месте происшествия.