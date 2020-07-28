Одессит будет отвечать за смертельное происшествие
29-летний одессит будет отвечать в суде за смертельное ДТП по улице Успенской в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Одесской области.
Прокуроры областной прокуратуры направили в суд обвинительный
Установлено, что в апреле текущего года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь за рулем автомобиля «BMW» по ул. Успенской в Одессе, не справился с управлением и допустил столкновение с тремя транспортными средствами и придорожным деревом. В результате столкновения 29-летний пассажир автомобиля «BMW» погиб на месте происшествия.
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