Как застраховать автомобиль: советы водителям-новичкам

Страховки неопытных водителей «срабатывают» с завидным постоянством, тогда как бывалые автовладельцы годами ездят без происшествий. Как показывает практика, новички со стажем до 3 лет являются участниками более 65% всех ДТП в Украине. Эксперты СК VUSO дали несколько полезных советов по автострахованию, которые помогут не разориться при отсутствии уверенных навыков вождения.

Не гонитесь за сиюминутной выгодой

Стоимость полиса КАСКО можно снизить разными способами, каждый из которых имеет свое «но»:

Страховка с франшизой будет стоить на 10–30% дешевле, но при наступлении страхового случая страховщик выплатит только часть компенсации. Из возмещения будет вычтен определенный процент от оценочной стоимости авто. При высоком проценте (более 2–5%) вычет, скорее всего, превысит размер изначальной скидки.

Если согласитесь на расчет ущерба с учетом износа, страховка подешевеет на 5–10%. Но каждый раз компенсация будет урезаться с помощью коэффициента амортизации, который со временем только увеличивается.

Если оставить только крупные риски — ДТП и угон — получится сэкономить до 50%. Но машину придется ремонтировать за свой счет, если она получит повреждения из-за неаккуратной парковки, вылетевшего из-под колес камня, упавшего дерева или чьей-то хулиганской выходки.

Рекомендуем оформить полное КАСКО со стандартным набором рисков, в число которых помимо угона и ДТП включены стихийные бедствия, наезды на препятствия и противоправные действия третьих лиц. Для сокращения расходов на ремонт стоит выбрать небольшую (0,2–1%) или нулевую франшизу.

Увеличьте лимит по ОСАГО

Столкновение с дорогой иномаркой — страшный сон начинающего водителя. Если стоимость ремонта «люксовой» машины не уложится в лимит по автогражданке 130 000 грн, оставшуюся сумму придется возмещать виновнику ДТП из своего кармана. Если учитывать, что новые авто класса премиум стоят сотни тысяч долларов, платить за нарушенное правило дорожного движения придется немало.

При оформлении ОСАГО стоить расширить стандартный лимит с помощью дополнительной страховки ДГО. Можно поднять «планку» в 2, 3 или даже 5 раз. С таким полисом новичку не грозит разорение даже после аварии с Bentley или Mercedes-Maybach.

Оформите электронный ОСАГО

С 2018 года украинские водители могут застраховать автогражданскую ответственность онлайн. Электронный полис имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, но при этом может стоить на 10% дешевле. Кроме того, при покупке e-ОСАГО вы меньше рискуете нарваться на мошенников, поскольку можете проверить факт регистрации оферты страховщика в базе МТСБУ еще до оплаты.

Страховку e-ОСАГО невозможно потерять и крайне сложно где-то забыть, поскольку документ хранится в памяти смартфона. В случае ДТП достаточно предъявить сотруднику полиции полис в формате pdf. На всякий случай можно сделать ксерокопию и возить ее в бардачке.

Оформляйте ОСАГО с прямым урегулированием

При покупке автогражданки с опцией прямого урегулирования вы заботитесь не только о других участниках движения, но и о себе. Если в ДТП будет виноват другой водитель, вы сможете получить возмещение в своей страховой компании. В большинстве случаев прямые выплаты производятся в гораздо более короткие сроки — в среднем за 25–30 дней. При использовании стандартной схемы урегулирования (через страховую компанию виновника) период ожидания может составить 90 и более дней.

Важно: вы можете получить компенсацию у своего страховщика, если никто не пострадал, а в аварию попало не более двух автомобилей. Обязательное условие — наличие страховок с опцией прямого урегулирования у двух участников.

od-news.com