Плачкова: Инициатива ОПЗЖ на месяц продлила праздник ко Дню защиты детей

Одесская команда ОПЗЖ объявила о старте новой социальной инициативы – начале конкурса детских рисунков «ЗА МИР! ЗА ЖИЗНЬ!», приуроченного ко Дню защиты детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Татьяна Плачкова.

«Отличная идея одесской команды ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ стартует сегодня. Праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, продолжается. Объявлен конкурс детских рисунков «ЗА МИР! ЗА ЖИЗНЬ!», который продлится до 1 июля!» – отметила политик.

Она уточнила, что к участию в конкурсе приглашаются дети из Одессы и Одесской области возрастом от 3 до 15 лет. Условия конкурса – детский рисунок в обмен на игрушку. Обменять рисунки на игрушки можно будет в партийных приемных в Одессе по ул. Космонавтов, 62 и ул. Пироговской, 19 в будние дни с 11:00 до 16:00. Нардеп также добавила, что рисунок можно отправить и онлайн – в сообщении на страницу «ОПЗЖ Одесса» в Facebook.

«В этом случае игрушку ребенку доставят наши волонтёры», – сообщила она.

С 15 по 30 июня все полученные рисунки будут опубликованы на странице ОПЗЖ Одесса в Facebook, где путем голосования лайками определятся 10 финалистов. По итогу голосования, кроме полученных за рисунки игрушек, финалистов ожидают такие дополнительные призы:

· 10, 9, 8, 7, 6 место – по два билета в Одесский зоопарк, набор слаймов из 12 шт.

· 5, 4 место – по два билета в Одесский БИОПАРК, набор слаймов из 12 шт.

· 3, 2 место – по два билета в ДЕЛЬФИНАРИЙ, набор слаймов из 12 шт.

· 1 место – по два билета в Одесский БИОПАРК и ДЕЛЬФИНАРИЙ! Сертификат на 1000 грн на покупку товаров в детском магазине! Набор слаймов из 12 шт.

«Вручение призов – 1 июля. Рисуем вместе!» – подытожила Татьяна Плачкова.

od-news.com