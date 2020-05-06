Vodafone в Одессе разогнал 4G до рекордно высокой скорости

Vodafone продолжает интенсивное строительство и внедрение новых технологий на сети во время карантина: компания успешно ввела в коммерческую эксплуатацию решение на оборудовании последнего поколения компании Huawei для сети 4G в Одессе. Благодаря решению LTE1800 4x4 MIMO + LTE2600 4x4 MIMO Carrier Aggregation еще один город (после Киева), достиг рекордной скорости мобильного интернета в 538 МБит/сек с на частотах 1800 та 2600 МГц.

Ранее компания успешно завершила тестирование AirScale trial на сети 4G в Киеве. При этом удалось достичь рекордной скорости передачи данных – 525 МБит/сек. AirScale – это оборудование следующего поколения от Nokia, готовое к работе с 5G.

Мобильная связь и мобильный интернет стали сегодня для многих украинцев не только средством общения, но и инструментом для удаленной работы. Поэтому Vodafone Украина продолжает интенсивно расширять сеть, увеличивать ее емкость и внедрять инновационные решения.

В Харьковской области спектр LTE-1800 расширен до полосы 15+5 МГц. Динамическое расширение спектра стало возможным благодаря технологии CloudAIR. В результате средняя скорость на одного пользователя выросла более чем в 1,5 раза.

Во время карантина Vodafone также расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, Житомирской области, а также городе Умань Черкасской области, в Днепропетровской, Херсонской, Харьковской областях и городе Кропивницкий. Компания продолжает расширение географии покрытия во всех областях Украины. На сегодняшний день Vodafone обеспечивает покрытие 4G для более 71% жителей страны и 3G для 86% жителей Украины.

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