В Одесской области аграрии заявляют, что такую катастрофу на полях видят впервые

На полевом стане ООО «Дунай Агрос», что в селе Орловка Ренийского района, состоялась выездная коллегия Одесского областного совета.

Как сообщил порталу «Рени Одесса» председатель постоянной комиссии облсовета по вопросам агропромышленного комплекса Георгий Чикликчи, на наших глазах происходит самая масштабная за последние 35 лет катастрофа, связанная с засухой:

— Бывали годы, когда озимые давали урожай, а яровые и пропашные — нет, бывало наоборот, — отметил аграрий с 35-летним стажем. — Но такую катастрофу на полях я вижу впервые. Какие потери несут аграрии? По самым скромным подсчетам, один гектар обошелся нам в 7 тысяч гривен затрат, вот и считайте…

У большинства аграриев нет средств, чтобы посеять кукурузу и подсолнечник, а по осени – озимую пшеницу. Нет возможности сполна рассчитаться с пайщиками. Нет возможности заплатить налоги и погасить кредиты.

Начальник Управления аграрной политики Одесской облгосадминистрации Иван Петрив сообщил, что по данным на сегодняшний день сумма прямых потерь аграриев Одесчины составляет 3-3,5 млрд грн. Общие потери – около 15 млрд грн.

Однако депутат Одесского облсовета Алла Стоянова заявила, что по подсчетам Всеукраинской аграрной рады, членом правления которой она является, убытки аграриев Одесчины на сегодняшний день уже составляют 6,8 млрд грн.

— Эта ситуация — не слабее, чем угроза коронавируса, — высказал свое мнение депутат Верховной Рады Украины Николай Скорик. — Это не просто финансовые потери, это угроза продовольственной безопасности страны. И в этой ситуации облгосадминистрация должна собрать все документы, необходимые для того, чтобы Кабинет министров мог квалифицировать ситуацию как чрезвычайную. Это даст возможность направлять средства из резервного фонда государственного бюджета. Также это даст возможность Кабмину вместе с Нацбанком выработать нормативную базу по реструктуризации кредитов. Понятно, что компенсацию не дадут, но реструктуризировать кредиты, чтобы банки в этом году аграриев не душили, – это однозначно нужно.

— Я обратился с письмом к Премьер-министру с просьбой создать правительственную комиссию, которая изучит ситуацию и разработает меры, — сообщил народный депутат Украины Антон Киссе, который также приехал в Орловку. – Думаю, совместно с моими коллегами Николаем Скориком и Анатолием Урбанским мы будем настойчиво защищать интересы аграриев нашего

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