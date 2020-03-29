Хроники коронавируса 29 марта

Коронавирус: итоги за день

Заражено – 711 264 (+46323)

Умерло – 33 562 (+2668)

Вылечено – 150 825 (+8376)

Карантин в Украине: итоги за день

+119 заболевших за сутки

Всего в Украине зафиксировано 475 случаев COVID-19, 10 летальных, 6 вызодоровевших. Официальная сводка МОЗ.

По информации Центра общественного здоровья, коронавирусом может переболеть около 22 миллионов украинцев. Вплоть до 24 апреля в стране продлен карантин, введен режим ЧС и полностью закрыта граница.

В Одессе

Завтра на въездах и выездах из Одессы и области будут стоять блокпосты🚧, где будет проводиться выборочный осмотр людей и температурный скрининг. По информации ГУНП, 12 "карантинных пунктов пропуска" установят на въездах в область со стороны Николаевской, Кировоградской и Винницкой областей, еще 11 – на въездах непосредственно в Одессу и три – на территории Беляевского, Измаильского и Белгород-Днестровского районов.

Сам город закрывать пока никто не собирается.

— в Черкасской области коронавирус обнаружили у 6-месячного младенца

— в Украину прибыл второй рейс с медицинским инвентарем из Китая (доставлено 300 тысяч респираторов, 35 тысяч защитных костюмов и 1,8 млн медицинских масок); в ближайшее время прибудут еще несколько рейсов

— в "ЛНР" заявили о первом случае заражения коронавирусом

— Аваков не исключает возможности введения комендантского часа в рамках карантина; глава МВД заявил, что "карантин должен быть максимально полным"

— В Украину за сутки вернулись более 16 тысяч человек (все граждане дали согласие на самоизоляцию); сейчас на карантине за границей находятся более 170 украинцев в 15 странах.

— Эвакуированные из Вьетнама из-за пандемии украинцы отказались от обсервации. Они фактически силой начали ломать двери аэропорта.

Специальный рейс Москва-Киев доставил в Украину более 700 человек.

Полностью ограничен въезд в Донецкую и Луганскую области.

В Сумах жителям запретили выходить на улицу без надобности и без средств индивидуальной защиты; также запрещено пользоваться детскими площадками и передвигаться группами более двух человек.

Пациентов с легкой формой коронавируса не будут госпитализировать

Коронавирус в мире

В Китае объявили об окончание эпидемии коронавируса. Об этом сегодня заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн. По его словам, количество активных подтвержденных случаев заражения коронавирусом внутри страны упало ниже 3 тысяч.

Тем не менее, в Китае увеличивается количество завозных случаев коронавирусной инфекции. В связи с этим власти заявили о возможности нового витка распространения SARS-CoV-2 в стране.

В Испании за сутки новый рекорд жертв COVID-19

Медики Испании зафиксировали в течение последних суток 838 новых смертельных случаев вследствие заболевания COVID-19. Такие данные обнародовали в воскресенье, 29 марта, испанские органы власти, передает агентство новостей Reuters.

Всего жертвами COVID-19 в этой европейской стране стали уже 6528 человек. По этому показателю Испания сейчас на втором месте в мире после Италии.

Власти США начали следить за перемещениями американцев через смартфоны для борьбы с распространением инфекции

Нью-Йорк на грани кризиса.

Газета The New York Times сообщает, что при нынешнем темпе распространения коронавируса в одном лишь Нью-Йорке, количество пострадавших будет больше, чем в китайском Ухане или итальянской Ломбардии.

В России 1534 заболевших (+270 за сутки), выздоровели 64 человека, умерли 8.

С 30 марта в Москве и Подмосковье введут режим самоизоляции для всех граждан. Покидать дома можно только для поездок на работу, выноса мусора, походов в магазины и выгула животных.

Почти 40% пациентов в Москве с коронавирусом на ИВЛ моложе 40 лет, заявили в оперштабе.

Коронавирус добрался до островных государств Тихого океана: случай выявлен в Папуа-Новой Гвинее.

В Индии будут использовать вагоны поездов для изоляции заболевших коронавирусом, пока власти подготовят необходимые для этого больницы.

Сент-Винсент и Гренадины вылечили единственного больного коронавирусом в стране.

od-news.com

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