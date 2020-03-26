Вечерние хроники коронавируса 26 марта

Заражено – 522 744 (+50215)

Умерло – 23 621 (+2313)

(+2313) Вылечено – 123 322 (+8452)

Карантин в Украине: итоги за день

196 случаев заболевания коронавирусом (+40 за сутки) из них 5 – летальные (+1), 4 – вылечились (+3)

В Одессе подтверждены 4 случая коронавируса COVID-19.

Один пациент находится в больнице, трое - на самоизоляции. Состояние здоровья у всех удовлетворительное.

- до 24 апреля в стране продлен карантин и на всю территорию расширен режим ЧС.

— коронавирус диагностировали в трех нардепов: Руслана Горбенко ("Слуга народа"), Сергея Шахова (группа "Доверие") и Сергея Рудыка (внефракционный)

— движение через государственную границу будет полностью остановлено 27 марта, в том числе и для граждан Украины; о тех украинцах, которые остаются за границей, позаботятся дипломаты

— весенний призыв переносится на май-июль

— на Донбассе начали тестировать военных на коронавирус

— инфицированная коронавирусом жительница Ирпеня родила ребенка

— пробное ВНО-2020 перенесено на 4 (украинский язык и литература) и 11 (другие предметы) апреля; основная сессия оценивания пройдет с 21 мая по 15 июня

— ученики 4-х и 9-х классов не будут сдавать государственную итоговую аттестацию

— ООН выделит помощь в размере 33 млн долларов для борьбы с коронавирусом в Украине

— утвержден список препаратов, предназначенных для борьбы с коронавирусом, которые будут ввозиться в страну без пошлины и НДС

— отменена норма о перевозке не более 10 пассажиров в общественном транспорте; теперь максимальное количество пассажиров не должно превышать половину количества мест для сидения (все пассажиры должны быть в масках)

— правительство сняло ограничения на отдельные виды деятельности: торговля продуктами, средствами гигиены, лекарствами, ветеринарными препаратами и кормами для животных, семенами и агрохимикатами; осуществление банковской, страховой деятельности, ветеринарной практики, обслуживание и выполнение ремонта бытовой электротехники, работа АЗС и почтовых служб; заведения общепита могут работать в режиме доставки

В мире

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о проведении операции "Устойчивость" при участии армии для борьбы с распространением коронавируса.

Гражданам Польши запретили покидать дома без уважительной причины под угрозой штрафа в тысячу евро.

По информации "Financial Times", Северная Корея тайно просила в международного сообщества помощи в борьбе с коронавирусом.

Более 3 миллионов американцев потеряли работу за неделю из-за коронавируса.

Известный российский писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом. Сейчас писатель проживает в Лондоне.

В Ухане нашли нулевого пациента с коронавирусом. Местная продавщица креветок заболела еще 11 декабря.

od-news.com

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