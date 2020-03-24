Хроники короновируса 

Все отели Испании превратят в больницы, а Ледовый дворец — в морг

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Все отели Испании превратят в больницы

Число жертв коронавируса в Испании к понедельнику достигло 2182, а из 33 тысяч зараженных 2355 человек находятся в тяжелом состоянии.

Глава Минздрава Сальвадор Илья заявил, что в условиях этой «санитарной войны» все отели страны будут переданы в распоряжение служб здравоохранения.
Руководство отелей будет уведомлено о том, что здания переоборудуют для размещения медперсонала и госпитализации пациентов.

Тела умерших от коронавируса в Мадриде будут храниться на катке в здании Ледового дворца из-за переполненных моргов.

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