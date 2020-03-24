Утренние хроники коронавируса 24 марта
- Заболевших — 381 598(+42339).
- Погибших — 16 559 (+1853).
- Выздоровевших — 101 806 (+9428).
- В Украине зафиксировано 84 случая COVID-19, за сутки 11 новых случаев, сообщает Центр общественного здоровья.
- Больше всего заболевших в Китае (81 552 заболели и 3 281 умерли),
- Италии (63 927 / 6 077),
- США (46 438 / 586),
- Испании (35 136 / 2 311),
- Германии (29 056 / 123)
- Число подтвержденных случаев COVID-19 в США превысило 40 тыс, удвоившись за последние два дня – Университет Джонса Хопкинса
- Число подтвержденных случаев заболевания в Нью-Йорке выросло на 5700 до 20,875.
- Илон Маск передал Калифорнии более тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких
- В Великобритании ввели общенациональный карантин. Британцам разрешено выходить из дома только за покупками, для лечения, для занятий спортом или поездок на работу, которую нельзя делать удаленно. Запрещено собираться больше чем по двое, если речь не идет о членах одной семьи, живущих вместе. За нарушениями будет следить полиция
- Тела умерших от коронавируса в Мадриде будут храниться на катке в здании Ледового дворца из-за переполненных моргов.
- Заболевших в России 438(+71). Все новые случаи заражения зарегистрированы в Москве.
- В Китае выздоровели более 90% заболевших коронавирусом. С 8 апреля китайские власти снимут транспортную блокаду с города Ухань, который стал очагом распространения инфекции.
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