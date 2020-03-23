Вечерние хроники коронавируса 23 марта

Заражено – 372 756 (+32724)

Умерло – 16 381 (+1677)

(+1677) Вылечено – 101 383 (+2367)

Карантин в Украине: итоги за день

В Украине продолжается борьба с эпидемией коронавируса. По-прежнему действуют ограничительные меры: авиационное и железнодорожное сообщение приостановлено, также прекратились междугородние и заграничные автобусные перевозки.

Кроме того, по мнению советника министра внутренних дел Ивана Варченко, есть большая вероятность введения режима ЧП и комендантского часа по всей территории Украины в ближайшее время.

Краткая сводка остальных новостей:

— 73 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, из них 3 – летальные, 1 – вылечился

— в Киеве обнаружена львиная доля инфицированных

— трое граждан Украины умерли от коронавируса за границей

— украинцам запрещено покидать территорию страны в туристических целях

— с завтрашнего дня на территории Львовской области области вводится чрезвычайная ситуация

— у нардепа от фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко подтвердили заражение коронавирусом; сейчас он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких

— с сегодняшнего дня в Киеве и Тернополе общественным транспортом смогут пользоваться только работники экстренных и коммунальных служб, продовольственных магазинов и аптек

— в учреждениях, которые не закрылись на карантин, должны быть установлены отметки для соблюдения дистанции в полтора метра

— весенний призыв переносится на май-июль

— Министерство юстиции не исключает массовое освобождение заключенных из-за коронавируса

— режим ЧС введён в Киеве, а также – в Черновицкой, Днепровской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Тернопольской, Черкасской, Ивано-Франковской и Киевской областях

— на время карантина запрещено отключать коммунальные услуги из-за долгов

— закрываются все аэропорты, кроме "Борисполя"

— в Киев прибыл поезд "четырех столиц", который привез эвакуированных из Латвии украинцев; все пассажиры прошли экспресс-тесты на коронавирус: ни у кого заболевание не подтвердилось

— из Китая в Украину доставили первую партию медицинского оборудования и тест-системы для выявления коронавируса

— больному коронавирусом нардепу Шахову не становится лучше

В мире

Премьер-министру Британии Джонсону назначили замену на случай заражения коронавирусом. В случае беды "уцелевшим преемником" станет британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

Правительство США раздаст каждой семье по $3000 из-за коронавируса.

У голливудского продюсера Вайнштейна, осужденного к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие, был обнаружен коронавирус. Сейчас Харви находится на карантине.

Президент Казахстана заявил о необходимости направлять на карантин всех прибывающих из-за рубежа.

Израиль намерен полностью закрыть города на карантин.

Правительство Хорватии запретило жителям покидать дома без крайней необходимости, а также передвигаться между городами даже на собственном автотранспорте.

od-news.com

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