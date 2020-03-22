Утренние хроники коронавируса 22 марта
- Заболевших — 307 280 (+31 846).
- Погибших — 13 049 (+1650).
- Выздоровевших — 92 378 (+4122).
- Больше всего заболевших в Китае (81 348 заболели и 3 265 умерли),
- Италии (53 578/ 4 825),
- США (26 747/ 340),
- Испании( 25 496/ 1 381),
- Германии (22 364/ 84)
- В России 306 подтвержденных случая заражения (+53 за сутки).
- В Италии за сутки скончалось 800 человек.
- ВОЗ не подтверждает информацию, что привитые от гриппа люди лучше переносят коронавирус.
На фото канцлер Германии, как обычно, пришла в супермаркет самостоятельно. Купила маленькую пачку туалетной бумаги, 4 бутылки вина и мыло, а оплатила всё картой. Означает ли это, что она запаслась, и завтра введут таки полный карантин?Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
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