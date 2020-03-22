Утренние хроники коронавируса 22 марта

Заболевших — 307 280 (+31 846).

(+31 846). Погибших — 13 049 (+1650).

Выздоровевших — 92 378 (+4122).

Больше всего заболевших в Китае ( 81 348 заболели и 3 265 умерли),

заболели и 3 265 умерли), Италии ( 53 578 / 4 825),

/ 4 825), США ( 26 747 / 340),

/ 340), Испании( 25 496 / 1 381),

/ 1 381), Германии ( 22 364 / 84)

/ 84) В России 306 подтвержденных случая заражения (+53 за сутки).

В Италии за сутки скончалось 800 человек.

ВОЗ не подтверждает информацию, что привитые от гриппа люди лучше переносят коронавирус.

На фото канцлер Германии, как обычно, пришла в супермаркет самостоятельно. Купила маленькую пачку туалетной бумаги, 4 бутылки вина и мыло, а оплатила всё картой. Означает ли это, что она запаслась, и завтра введут таки полный карантин?

od-news.com

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