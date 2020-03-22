Хроники короновируса 

Утренние хроники коронавируса 22 марта

admin 0 Comment ,

канцлер Германии в супермаркете

  • Заболевших — 307 280 (+31 846).
  • Погибших — 13 049 (+1650).
  • Выздоровевших — 92 378 (+4122).

 

  • Больше всего заболевших в Китае (81 348 заболели и 3 265 умерли),
  • Италии (53 578/ 4 825),
  • США (26 747/ 340),
  • Испании( 25 496/ 1 381),
  • Германии (22 364/ 84)
  • В России 306 подтвержденных случая заражения (+53 за сутки).
  • В Италии за сутки скончалось 800 человек.
  • ВОЗ не подтверждает информацию, что привитые от гриппа люди лучше переносят коронавирус.

На фото канцлер Германии, как обычно, пришла в супермаркет самостоятельно. Купила маленькую пачку туалетной бумаги, 4 бутылки вина и мыло, а оплатила всё картой. Означает ли это, что она запаслась, и завтра введут таки полный карантин?

Это будет интересно:

Третья смерть от коронавируса в УкраинеВечерние хроники коронавируса 19 марта олимпийский огоньУтренние хроники коронавируса 21 марта coronavirus stay_homeУтренние хроники коронавируса 17 марта автобусы на стоянке из-за коронавирусаУтренние хроники коронавируса 19 марта прекращение перевозокУтренние хроники коронавируса 18 марта
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE