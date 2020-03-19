Китай остановил коронавирус

Сегодня в эпицентре эпидемии - городе Ухань, не зафиксировано ни одного нового случая заболевания впервые с момента заражения.

За минувшие сутки в полуторамиллиардном Китае зафиксировано всего 13 случаев заражения. При этом 12 зараженных привезли коронавирус из-за границы, только 1 зараженный выявлен, который подцепил вирус в своей стране.

Китай начинает отменять меры карантина, восстанавливается нормальная работа страны. Накопленные запасы медицинского оборудования Китай начинает передавать странам Европы и Азии, в которых эпидемия получила развитие. Вчера посол Китая провел переговоры с премьер-министром Украины на эту тему.

Несмотря на прогнозы многих европейских лидеров, что коронавирусом переболеет 70% населения, в Китае эпидемия не превысила 90 тысяч человек. В большинстве регионов страны не выявлено ни одного заболевшего.

Жесткие меры карантина и полный запрет на выход из дома применялся только в очаге эпидемии - провинции Хубэй. Там вводились запреты на выход из дома гражданам, при этом власти полностью обеспечивали жизнеобеспечение и доставку всего необходимого прямо к дому.

Тестами на коронавирус обеспечено все население Китая, так что эпидемия взята под полный контроль.

Вчера в китайских СМИ заявили о высокой эффективности новой экспериментальной вакцины против коронавируса, которую разработали японские ученые и испытывается на китайских больных.

Потепление температуры воздуха резко ограничивает возможности распространения респираторных вирусов.

od-news.com

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