Утренние хроники коронавируса 17 марта
- Заболевших — 182 406 (+13 638).
- Погибших — 7154 (+644).
- Выздоровевших — 79 433 (+2176).
- В столице Украины лабораторно подтвердили два новых случая заражения COVID-19. Итого официально подтвержденных заразившихся в стране уже семеро.
- 105 украинцев застряли на Шри-Ланке и не могут дозвониться в посольство.
- Уже в трех крупных европейских странах введен тотальный карантин. Итальянцам, испанцам и французам нельзя выходить из дома без уважительной причины.
- Границы ЕС и Шенгенской зоны с сегодняшнего дня могут закрыть минимум на месяц.
- Во Франции из-за коронавируса временно отменили плату за коммунальные услуги и аренду жилья.
- Жителей Чехии на три месяца освободили от налогов и платежей по кредитам.
- В США начали испытывать на людях первую вакцину, общедоступной она может стать через год.
- Актер Идрис Эльба заболел коронавирусом. Также инфицирован Кристофер Хивью (Тормунд из "Игры престолов").
- "Stay home" ("Оставайся дома") — написал в небе над Австрией неизвестный пилот частного самолёта. Фото: Flightradar24
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