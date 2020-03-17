Утренние хроники коронавируса 17 марта

В руинах Одесской области снимают фильм про человечество после эпидемии коронавируса

В Одессе предупредили об опасностях коронавируса и дали рекомендации

В Украине первая смерть от коронавируса: оперативная новость

В одном из одесских отелей перестраховываются по случаю эпидемии коронавируса

К сведению одесситов: СМИ сообщают о первом случае коронавируса в Украине