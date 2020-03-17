Хроники короновируса 

Утренние хроники коронавируса 17 марта

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coronavirus stay_home

  • Заболевших — 182 406 (+13 638).
    • Погибших — 7154 (+644).
    • Выздоровевших — 79 433 (+2176).
  • В столице Украины лабораторно подтвердили два новых случая заражения COVID-19. Итого официально подтвержденных заразившихся в стране уже семеро.
  • 105 украинцев застряли на Шри-Ланке и не могут дозвониться в посольство.
  • Уже в трех крупных европейских странах введен тотальный карантин. Итальянцам, испанцам и французам нельзя выходить из дома без уважительной причины.
  • Границы ЕС и Шенгенской зоны с сегодняшнего дня могут закрыть минимум на месяц.
  • Во Франции из-за коронавируса временно отменили плату за коммунальные услуги и аренду жилья.
  • Жителей Чехии на три месяца освободили от налогов и платежей по кредитам.
  • В США начали испытывать на людях первую вакцину, общедоступной она может стать через год.
  • Актер Идрис Эльба заболел коронавирусом. Также инфицирован Кристофер Хивью (Тормунд из "Игры престолов").
  • "Stay home" ("Оставайся дома") — написал в небе над Австрией неизвестный пилот частного самолёта. Фото: Flightradar24

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