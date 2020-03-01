В Одесской области протестующие крушили незаконную стройку

На бетонной площадке, появившейся в прошлом году прямо на пляже в Затоке, начали возводить капитальное строение. Сегодня возмущенные этим фактом жители курортного поселка вышли на протест и решили самостоятельно демонтировать постройку.

Речь идет об участке пляжа в районе станции «Лиманская», передает корреспондент «Думской».

«У них есть разрешение только на деревянный настил, а по факту «в рамках благоустройства» пляж залили бетонном и выгоняют сейчас первый этаж», — заявляют участники акции протеста.

Когда активисты проводили сбор, на пляж приехали представители частной охранной фирмы. Впрочем, протестующих они не трогали.

Чтобы зафиксировать факт незаконного строительства, люди вызвали на место полицию. Затем, посовещавшись, они решили предпринять более радикальные меры — сломать кирпичную кладку и забор стройки.

Позже, ситуация накалилась, охранники пытались силой помешать активистам, применяют слезоточивый газ. Полиция в конфликт не вмешивалась.

Несколько активистов пожаловались на боль в глазах, им вызвали скорую. Протестующие ломали нахалстрой. Численное превосходство было на их стороне — сорок человек против одного экипажа охраны.

Сообщается, что на место событий прибыл следователь. Протестующие дали показания о нападении охранников.

od-news.com

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