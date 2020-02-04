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В Одесской области уже выращивают клубнику

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В Одесской области уже выращивают клубникуВ Одесской области уже выращивают новый урожай клубники 2020 года, делая это в мини-теплицах.

Данная технология была позаимствована в Италии. Там местные фермеры очень часто используют подобную конструкцию, защищая тем самым растения от насекомых и птиц.

В отличие от итальянских производителей, использующих сетку, одесские производители применяют агроволокно. Именно оно обеспечивает защиту от весенних заморозков.

Речь идет о компании "ФруТек". Производство клубники осуществляется на юге Одесской области. Компания занимается выращиванием трех основных сортов клубники: Клери, Лофти и Квики.

Так, в прошлом году на протяжении мая была собрана ранняя продукция, что принесло производителю немалую прибыль.

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