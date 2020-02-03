В одном из одесских отелей перестраховываются по случаю эпидемии коронавируса

В одном из отелей в Одессе гостям, прибывшим из Китая, запрещено вселяться.

Так, на подобные крайние меры решил пойти отель "Калифорния". Этот отель находится на ул. Еврейской.

Как стало известно, на рецепции в данной пятизвездочной гостинице, на английском и русском языках появилось предупреждение о том, что запрещается въезд в отель гражданам из Китая.

"Приносим свои извинения, но проживание в отеле гостей из Китая запрещено", - гласит запрет.

По материалам: Зачем

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...