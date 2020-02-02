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Житель Одесской области хранил дома контрабанду

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Житель Одесской области хранил дома контрабанду

Во время обыска одного из частных домов, расположенных в поселке Затишье на территории Захаровского района, правоохранители обнаружили контрабандный товар.

В частности было найдено 1000 пачек табачных изделий, на которых отсутствовали марки акцизного сбора, а также свыше 1000 литров спирта.

Теперь сотрудники полиции проводят расследование, чтобы установить происхождение этой продукции, качество которой сомнительно, а также с какой целью она хранилась у местного жителя. Также решается вопрос о правовой квалификации данного нарушения законодательства.

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