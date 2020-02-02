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Восстановлению не подлежит: в Одессе демонтируют сгоревший колледж

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Восстановлению не подлежит: в Одессе демонтируют сгоревший колледж
В Одессе сгоревшее издание экономического колледжа на Троицкой, будет демонтировано.
Известно, что здание-памятник архитектуры, расположенное по ул. Троицкой, 25 в Одессе, после смертельного пожара, забравшего жизни 16 человек, невозможно восстановить.
Данное убеждение было высказано на брифинге с журналистами председателем комиссии по вопросам ЖКХ, экологии и чрезвычайных ситуаций Одесского муниципалитета, Александром Иваницким.
По словам А. Иваницкого, конструкции, оставшиеся после пожара, выгорели и полностью утратили прочность. Их нужно разбирать, а здание выстроить заново.
Геннадий Труханов в свою очередь, требует от городских ведомств поскорее решить вопрос с судьбой здания на Троицкой, 25, чтобы появилась возможность открыть движение по Троицкой, которое там перекрыто с момента пожара и на неопределенный срок.

 

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