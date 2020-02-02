В Одесской области погиб водитель грузовика

В г.Черноморске погиб водитель грузового автомобиля, стоявшего на стоянке для транзитных фур, которая находится на ул.Транспортной.

Водители припаркованных рядом машин достали из горевшей кабины мужчину 43 лет, но он, к сожалению, уже умер, отравившись продуктами горения.

Вскоре на место происшествия приехали вызванные сотрудники службы спасения и оперативно ликвидировали огонь. Удалось спасти груз в виде 30 тонн семян до того, как на него перекинулось пламя.

Согласно предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Сейчас проводят расследование для установления причины пожара.

od-news.com

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