В Одессе погиб любитель ночных гонок: подробности

В ночь на 1 февраля произошло серьезное ДТП, в котором погиб водитель.

Это произошло на ул.Известковой, где автомобиль марки «Ауди А6» врезался в стену дома. Из-за того, что водитель ехал на высокой скорости, столкновение оказалось весьма сильным, и водитель, находившийся за рулем иномарки погиб на месте. Автомобиль и постройка серьезно пострадали.

Как рассказали свидетели произошедшей аварии, автомобилей было два, и оба ехали на высокой скорости. В результате один из участников ночных гонок не справился с управлением на повороте, и врезался в дом, а второй просто уехал.

На месте работали сотрудники полиции, которые устанавливали обстоятельства произошедшего ДТП.

По материалам: УСИ

od-news.com

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