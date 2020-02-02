В Одессе между водителями троллейбусов произошла драка

В Одессе два водителя троллейбусов выясняли отношения кулачным способом.

Речь идет об инциденте, произошедшем недалеко от Селекционного института. Как стало известно, причиной конфликта послужило то, что один из участников драки поставил машину вплотную к транспорту оппонента. Свидетели произошедшей после этого драки сняли драку на видео и выложили его в Интернет.

Как сообщили в пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс», оба водителя будут отстранены от работы и подвергнуты дисциплинарному наказанию. Кроме того, наказан будет руководитель депо за то, что не проводит надлежащую работу с подчиненными.

od-news.com

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