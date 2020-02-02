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В городе под Одессой в январе прокатилась волна суицидов: подробности

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В городе под Одессой в январе прокатилась волна суицидов: подробности
В городе Черноморске произошло ещё одно самоубийство.
На этот раз возле жилого многоэтажного дома было обнаружено тело молодого парня, без признаков насильственной смерти.
Предварительная версия гибели молодого человека - суицид.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы полиции в Одесской области. В настоящее время полиция занимается выяснением того, по какой причине молодой человек решил свести счеты с жизнью.
Вероятно, шаг навстречу смерти он совершил с высоты 15-го этажа.
Данный случай является третьим в г. Черноморске.
16 января с 20-го этажа спрыгнул 18-летний парень, 24 января спрыгнула 19-летняя девушка, и теперь новый случай прыжка с высоты со смертельным исходом.

 

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