В Одесской области мужчина напал на сотрудника полиции

В Николаевке сотрудники полиции стояли у входа в свое отделение, когда к ним подошел явно выпивший мужчина, вооруженный ножом. Он принялся сыпать угрозами в сторону стражей порядка, и попытки его успокоить не имели никакого эффекта. Когда дежурный решил успокоить разбуянившегося жителя, тот набросился на правоохранителя, говоря, что убьет его. В результате буяна удалось схватить и поместить в изолятор, где он будет ждать избранной для него меры пресечения.

При установлении личности задержанного выяснилось, что он уже привлекался к ответственности по статьям 121, 125 и 377 УК Украины. В этот раз мужчине грозит арест на 6 месяцев, тюремное заключение на срок до 3 лет или исправительные работы на срок до 2 лет.

od-news.com

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