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Концерт не состоится: российского певца не пустят в Одессу

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Концерт не состоится: российского певца не пустят в Одессу
В Одессе был анонсирован концерт российского исполнителя Валерия Сюткина, однако мероприятие не состоится.
Связано это с высказыванием российского деятеля культуры о целесообразности аннексии Крыма.
Исходя из анонса, в Одессе Валерий Сюткин должен был выступать 28 апреля. Требование запретить Сюткину въезд в Украину высказали целый ряд общественных организаций. О целесообразности аннексии Крыма певец высказался в рамках одной из телепередач. Выступление Сюткина в Одессе должно было состояться в Музкомедии. К настоящему моменту анонс о проведении концертной программы удален.
Что касается комментария самого Сюткина по этому поводу, то он сказал, что Украину посещать и не собирался. Анонсированные концерты в Киеве и в Одессе - фейки. "Они сами назначают концерты и сами запрещают. А мне есть, где работать", высказал свое мнение эстрадный певец.
По материалам: УСИ

 

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