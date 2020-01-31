В Одессе сокращений школьных медсестер не будет

В одесских школах медработники будут переведены в штат гордепартамента образования и науки, о чем стало известно в процессе брифинга с Еленой Буйневич, главой департамента науки и образования Одесского муниципалитета.

Сокращать медработников в школах не будут, как предлагает медицинская реформа.

В школах Одессы было принято решение оставить ставки медсестер за счет двух департаментов: образования и здравоохранения.

Об этом же заявила и Светлана Якименко, глава горздрава во время заседания депутатской комиссии по вопросам здравоохранения.

В настоящее время в каждой школе работает медсестра. Прикреплена она была к поликлинике.

Согласно украинской реформы здравоохранения, содержание школьных медицинских кабинетов больше не будут оплачивать из госбюджета.

Переведя школьных медсестер в штат департаментов города, медсестры смогут продолжить работать в школах, где их работа необходима.

od-news.com

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