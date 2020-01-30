В Одесском аэропорту задержали жителя Турции
Иностранный гражданин, прибывший авиарейсом Одесса-Варшава, попытался пройти при помощи поддельных документов, но был задержан.
Используя поддельный документ на жителя Бельгии, житель Турции собирался таким способом попасть в страны ЕС. Но сотрудники пограничной службы заметили, что документы фальшивые, и произвели задержание. Позже мужчина признал свою вину, рассказав, что эти бумаги приобрели во Франции родственники. Поддельные документы обошлись родне в 500 евро
Теперь в отношении задержанного мужчины начато уголовное дело в соответствии со статьей 258 УК Украины, а сам он передан в руки Нацполиции.
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