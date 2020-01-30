В Одессе задержали двух вооруженных водителей

За ночь правоохранители задержали двух водителей, у которых с собой было оружие и боеприпасы.

Первый нарушитель был задержан на ул. Ицхака Рабина, когда, нарушив ПДД, мужчина принялся угрожать оружием оппоненту. Прибывшие полицейские увидели двух мужчин, между которыми произошел конфликт. Обыскав одного из участников ссоры, правоохранители нашли пистолет и передали нарушителя в руки сотрудников следственно-оперативной группы.

Второй случай произошел около 4 утра на ул.Семена Палия, где остановили автомобиль марки «Мерседес» с пьяным водителем за рулем. Результаты пройденного нарушителем теста на алкоголь показал составил 1,16 промиле. На задержанного составили админпротокол в соответствии с ч.1 статьи 130КУоАП. После осмотра автомобиля были обнаружены гранаты марки Ф-1, РГД-5, запалы, пистолет, кастет и штык-нож, поэтому оружие и боеприпасы изъяли для проведения экспертизы, а на место вызвали следователей.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...