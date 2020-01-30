Под Одессой состоялась рейдовая проверка фур, показавшая сотню нарушений

Под Одессой состоялась рейдовая проверка большегрузных автомобилей. Так, за 4 дня инспекции, было выявлено 103 случая нарушения габаритно-весовых параметров.

Об этом стало известно от пресс-службы "Укртрансбезопасности".

Проверку проводили в период с 21 по 25 января. Контролировали ситуацию с большегрузами на дорогах представители облгосадминистрации и полиции. Усиленные отряды инспекторов "Укртрансбезопасности" из других регионов были доставлены в три пункта взвешивания на въезде в Одессу.

В результате выявленных нарушений инспекторы насчитали нарушителям штрафы в размере свыше 770 тысяч гривен.

Фото: Трасса Е-95

od-news.com

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