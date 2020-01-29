Пожар в Одессе: погибшие преподаватель и спасатель удостоены звания Героев Украины

Преподаватель колледжа экономики, права и гостиничного бизнеса Анна Бортюк и спасатель, сотрудник ГСЧС в Одесской области Сергей Шатохин, которые погибли во время страшного смертоносного пожара на ул. Троицкой, 25, удостоены звания Героев Украины.

На сайте президента Украины 25 января появился соответствующий указ. Погибшие преподаватель и спасатель удостоены звания Героев Украины и ордена "Золотая звезда" за проявленные героизм, самопожертвование, которые были проявлены ими во время спасения жизни людей при пожаре.

В результате пожара, который произошел 4 декабря 2019 года, погибли 16 человек, среди них были студенты, преподаватели, сотрудники Института биологии, 30 человек пострадали. Причиной пожара стало халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности.

od-news.com

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