В Одессе со вторника школы закрывают на карантин

В Одессе объявлен карантин, о чем стало известно из сообщения Елены Буйневич, руководителя департамента образования и науки Одесского горсовета.

Решение о карантине принято в результате заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности.

Начиная со вторника, 28 января, школы закрывают на карантин. Предварительно - на ближайшие 2 недели.

Сообщается, что поводом для ухода одесских школьников на карантин стало увеличение числа заболевших ОРВИ и гриппом.

Как отметила Ольга Барановская, главный специалист Управления Госпродпотребслужбы в Одессе, на прошлой неделе впервые за сезон показатель превысил эпидемический порог, составив 563,3 на 100 тысяч населения. В 75% случаев - это дети.

По словам директора городской клинической инфекционной больницы Светланы Лаврюковой, за последние несколько дней повысилось число заболевших, которые обратились в инфекционную больницу с диагнозом "грипп или респираторные вирусные инфекции". "В настоящее время в больнице развернуты 7 отделений для госпитализации взрослых и больных с этим диагнозом. Было открыто седьмое отделение сегодня, потому что вчера поток больных был такой большой, что мы вынуждены были открыть ещё одно отделение. Пациенты поступают достаточно тяжелые, у них выражена интоксикация", - рассказала Светлана Лаврюкова.

Как сообщила Елена Буйневич, в детских садах карантин будет введен в случае, если число заболевших превысит 20%. В Суворовском районе, например, на прошлой неделе были закрыты 3 группы. "Отдельно разъясняем, что дошкольные учреждения закрываются, если болеет более 20 процентов воспитанников. Заболеваемость в садах значительно ниже, чем у школьников. К тому же, закрытие садов, как превентивная мера, вызывает значительные неудобства для большинства семей. В садах ужесточаются меры профилактики, осуществляется строжайший контроль за самочувствием воспитанников", - разъяснила руководитель одесского департамента образования и науки.

od-news.com

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