Геннадий Труханов сделал срочное заявление: Под контролем будут все пункты пропуска

Мэр Одессы считает самым важным "проинформировать горожан, что мы не сидим сложа руки и реагируем на распространение гриппа". По его словам, в ближайшие дни будут пополнены запасы медикаментов в инфекционной больнице. «Все необходимое у медиков есть уже, но мы обеспечим, чтобы у них был запас необходимых лекарств», - подчеркнул Геннадий Труханов.

Все необходимые мероприятия будут проведены на автовокзале и железнодорожном вокзале. Под контролем будут все пункты пропуска.

Геннадий Труханов подчеркнул, что медиками принято решение и относительно усиления контроля за людьми без определенного места жительства.

В детских садах Одессы группы будут закрываться, если число заболевших детей превысит 20%

Шаги по недопущению распространения гриппа, как известно, обсудили в мэрии Одессы.

В одесских школах с 28 января на две недели введен карантин.

Данная мера введена с целью предотвращения распространения ОРВИ и гриппа в организованных детских коллективах.

В прошедшие годы данная мера показала свою эффективность и позволила избежать распространения эпидемий в городе.

od-news.com

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