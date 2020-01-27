Геннадий Труханов сделал срочное заявление: Под контролем будут все пункты пропуска
Мэр Одессы считает самым важным "проинформировать горожан, что мы не сидим сложа руки и реагируем на распространение гриппа". По его словам, в ближайшие дни будут пополнены запасы медикаментов в инфекционной больнице. «Все необходимое у медиков есть уже, но мы обеспечим, чтобы у них был запас необходимых лекарств», - подчеркнул Геннадий Труханов.
Все необходимые мероприятия будут проведены на автовокзале и железнодорожном вокзале. Под контролем будут все пункты пропуска.
Геннадий Труханов подчеркнул, что медиками принято решение и относительно усиления контроля за людьми без определенного места жительства.
В детских садах Одессы группы будут закрываться, если число заболевших детей превысит 20%
Шаги по недопущению распространения гриппа, как известно, обсудили в мэрии Одессы.
В одесских школах с 28 января на две недели введен карантин.
Данная мера введена с целью предотвращения распространения ОРВИ и гриппа в организованных детских коллективах.
В прошедшие годы данная мера показала свою эффективность и позволила избежать распространения эпидемий в городе.