В Одесской области мужчина обокрал работницу магазина

В Татарбунарах правоохранители задержали местного жителя 50 лет, которого обвиняют в ограблении работницы одного из магазинов.

Злоумышленник, прикинувшись обычным покупателем, зашел в помещение магазина и поинтересовался у женщины-продавца о наличии какого-то товара. Пока продавщица отвлеклась, чтобы проверить его наличие, мужчина воспользовался случаем, схватил мобильный телефон, оставленный на прилавке, и покинул помещение.

Женщина, заметив пропажу гаджета, сразу обратилась в полицию, описав приметы единственного покупателя, который заходил в тот час в магазин. Вскоре подозреваемый был задержан и при обыске у него обнаружили похищенный телефон. Теперь в отношении мужчины начато уголовное дело в соответствии с ч.1 статьи 185 УК Украины.

По материалам: Зачем

od-news.com

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