В Одессе обнаружен подпольный игорный клуб

В Суворовском районе города в нежилом помещении одного из многоэтажных домов было обнаружено нелегальное игорное заведение.

Чтобы местные жители ничего не заподозрили, посетителей тайно впускали через черный ход. Во время обыска, который провели сотрудники районного отделения полиции и отряд особого назначения, обнаружили 15 компьютеров, предназначенных для незаконного игорного бизнеса.

Сейчас проводят расследование для установления лиц, причастных к организации этого заведения и задержания их. Начато уголовное дело в соответствии с ч.1 статьи 203-2 УК Украины, за это нарушителям грозит штраф в размере 10-40 минимумов доходов граждан, не облагаемых налогом.

od-news.com

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