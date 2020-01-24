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В Одесской области совершено нападение на фермера

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В Одесской области совершено нападение на фермера

22 января примерно в 18:30 вечера в с.Павловка, которое находится на территории Арцизского района, четверо неизвестных, скрыв лица под масками, ворвались в дом местного фермера и избили его.

К счастью, нападение произошло на глазах у соседей, которые принялись кричать. Это вспугнуло злоумышленников и они, сев в автомобиль варки «ВАЗ» синего цвета, скрылись в неизвестном направлении.

Пострадавшему теперь приходится проходить амбулаторное лечение, а о произошедшем нападении сообщили в местное отделение полиции. Сейчас в районе проводится план перехват, чтобы найти разбойников.

По материалам: УСИ

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