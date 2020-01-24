Анонсы Общество Одесские новости ТОП Новости 

В Одессе появится Лаборатория авторского кино

seo 0 Comment , , , ,
В Одессе появится Лаборатория авторского кино
В Одессе в подземном театральном пространстве TEO начнет свою работу Лаборатория авторского кино.
Анонсировал это событие украинский режиссер, сценарист и художник Иван Орленко.
Лаборатория является практическим интенсивным курсом, предназначенным для начинающих кинематографистов. Данный курс объединяет основы сценарного мастерства, режиссуры, показывает основные аспекты производства кино, начиная от формирования идеи и завершая уже готовым фильмом.
В программе слушатели будут получать знания из лекций, после чего, применять полученные знания в ходе практических занятий.
Плодом обучения станет создание собственных сценариев и короткометражных картин.
Основная цель данной Лаборатории авторского кино - развитие украинского, одесского кинопроизводства. На базе этого обучающего центра смогут сформироваться группы молодых талантливых кинематографистов.
По материалам: Культурометр

 

Это будет интересно:

В Одессе пройдет конкурс молодых пианистовВ Одессе пройдет конкурс молодых пианистов В Одессе намерены создать школу со спортивным уклономВ Одессе намерены создать школу со спортивным уклоном В Одессе пройдут "Немые ночи" киноВ Одессе пройдут «Немые ночи» кино В Одессе появится мурал, символизирующий мир виртуальной реальностиВ Одессе появится мурал, символизирующий мир виртуальной реальности В Одессе мошенникам удается продать фальшивые билеты в киноВ Одессе мошенникам удается продавать фальшивые билеты в кино
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE