В Одессе появится Лаборатория авторского кино

В Одессе в подземном театральном пространстве TEO начнет свою работу Лаборатория авторского кино.

Анонсировал это событие украинский режиссер, сценарист и художник Иван Орленко.

Лаборатория является практическим интенсивным курсом, предназначенным для начинающих кинематографистов. Данный курс объединяет основы сценарного мастерства, режиссуры, показывает основные аспекты производства кино, начиная от формирования идеи и завершая уже готовым фильмом.

В программе слушатели будут получать знания из лекций, после чего, применять полученные знания в ходе практических занятий.

Плодом обучения станет создание собственных сценариев и короткометражных картин.

Основная цель данной Лаборатории авторского кино - развитие украинского, одесского кинопроизводства. На базе этого обучающего центра смогут сформироваться группы молодых талантливых кинематографистов.

По материалам: Культурометр

od-news.com

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