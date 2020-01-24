Студент из Одессы тайно пользовался чужими компьютерами для майнинга

В Одессе сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен молодой человек 20 лет, который занимался распространением вредоносных программ, для совершения майнинга криптовалюты.

Об этом стало известно из сообщения департамента киберполиции Украины.

Свои знания студент одного из технических ВУЗов, применял ради наживы. Он являлся одновременно участником разных интернет-форумов для хакеров. Купил программное обеспечение, наносящее вред чужим компьютерам и модифицировал его. Вирус был предназначен для незаконного майнинга, используя мощности инфицированного компьютера.

Обыск в жилище студента уже проведен. Была изъята техника и направлена на экспертизу. Было заведено уголовное производство по ст. 361-1 (создание с целью использования, распространение или сбыт вредных программных или технических средств) УК Украины.

Предусмотрена санкция по данной статье в виде лишения свободы до 5 лет.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...