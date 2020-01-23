Общество Одесские новости Происшествия ТОП Новости 

Забыла своё имя и адрес: в Одессе патрульные спасли женщину

seo 0 Comment , , , ,
Забыла своё имя и адрес: в Одессе патрульные спасли женщину
В Одессе в силу возраста и серьезного заболевания, потерялась пожилая женщина. Благодаря помощи неравнодушных людей, её смогли вернуть домой.
В патрульную полицию обратились граждане, сообщив о том, что пожилого возраста женщина потерялась на улице. Информацию о себе она не помнила, поэтому никак не могла подсказать адрес проживания.
К тому моменту разволновавшиеся близкие люди, уже искали бабушку. Инспекторы полиции связались с сыном пострадавшей, который рассказал о своей матери всю необходимую информацию.
Женщину отвезли к родным и передали её им.
По материалам: 048.ua

 

Это будет интересно:

В Одессе на улице обнаружили потерявшуюся пожилую женщинуВ Одессе на улице обнаружили потерявшуюся пожилую женщину В Одессе патрульные спасли жизнь прохожегоВ Одессе патрульные спасли жизнь прохожего В Одессе патрульные спасли людей от огняВ Одессе патрульные спасли людей от огня Под Одессой спасли женщину от суицидаПод Одессой спасли женщину от суицида В Одессе женщина забыла ребенка в гостях и заявила о его пропаже
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE