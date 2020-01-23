Забыла своё имя и адрес: в Одессе патрульные спасли женщину

В Одессе в силу возраста и серьезного заболевания, потерялась пожилая женщина. Благодаря помощи неравнодушных людей, её смогли вернуть домой.

В патрульную полицию обратились граждане, сообщив о том, что пожилого возраста женщина потерялась на улице. Информацию о себе она не помнила, поэтому никак не могла подсказать адрес проживания.

К тому моменту разволновавшиеся близкие люди, уже искали бабушку. Инспекторы полиции связались с сыном пострадавшей, который рассказал о своей матери всю необходимую информацию.

Женщину отвезли к родным и передали её им.

По материалам: 048.ua

od-news.com

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