В одесском парке создают удивительные арт-объекты в виде сказочных героев

В одесском парке развлечений и досуга им. М. Горького, из высохших уже деревьев и пеньков, выполняют арт-объекты.

Мастер вырезает из пеньков сказочных персонажей, а также зверей.

Так, уже появились несколько белок, лесное чудище, орел, ворона и лисица.

Всего, в парке Горького, создатель арт-объектов Александр Коваленко, насчитал свыше 30 пеньков, а также высохших деревьев. Они все в будущем могут стать новыми арт-объектами и радовать глаз приходящих в этот парк взрослых и детей, став его украшением.

По материалам: 048.ua

od-news.com

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