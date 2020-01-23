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В одесском парке создают удивительные арт-объекты в виде сказочных героев

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В одесском парке создают удивительные арт-объекты в виде сказочных героев
В одесском парке развлечений и досуга им. М. Горького, из высохших уже деревьев и пеньков, выполняют арт-объекты.
Мастер вырезает из пеньков сказочных персонажей, а также зверей.
Так, уже появились несколько белок, лесное чудище, орел, ворона и лисица.
Всего, в парке Горького, создатель арт-объектов Александр Коваленко, насчитал свыше 30 пеньков, а также высохших деревьев. Они все в будущем могут стать новыми арт-объектами и радовать глаз приходящих в этот парк взрослых и детей, став его украшением.
По материалам: 048.ua

 

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