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В Одесской области задержаны юные грабителя

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В Одесской области задержаны юные грабителя

В Ананьевском районе правоохранители задержали двух местных жителей 19 лет, которых обвиняют в серии похищений.

В одном из сел двое парней совершили кражи в домах двух своих односельчан, церкви и Доме культуры. Решив поразвлечься, они угнали автомобиль марки «ВАЗ» с чужого двора, а покатавшись, бросили его на окраине населенного пункта.

Во время расследования установили причастность задержанных молодых людей к похищению музыкальной аппаратуры из местного Дома культуры, а также пожертвований из церкви. Парни признали свою вину и вернули все украденные предметы, но деньги из пожертвований они к этому времени успели потратить.

Теперь в отношении злоумышленников начато уголовное дело в соответствии с ч.3 статьи 185 УК Украины.

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