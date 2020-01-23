В Одессе начали реставрацию Дома с атлантами

В Одессе стали реставрировать комплекс зданий постройки 1899-1901 гг., расположенный по ул. Гоголя №5 и Гоголя №9.

В соответствии с данными Одесского горсовета, раньше несколько памятников архитектуры принадлежали семье Фальц-Фейнов. Здание теперь одесситам известно, как Дом с атлантами.

При выполнении реставрации, в здании выполнят замену кровельного покрытия, усиление и замену части стропильной системы.

После этого должна быть проведена обработка специальными, защищающими от огня материалами, будет установлена молниезащита домов.

В то же время проводятся работы с восстановлением фасада зданий, обновление лепного декора, устройство вечерней подсветки.

Работы, связанные с реконструкцией, планируют завершить до середины июля текущего года.

od-news.com

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