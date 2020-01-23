Одесситы покупали лекарства в незаконно работающей аптеке
В Одессе в Суворовском районе города, обнаружена аптека, которая работала без наличия лицензии, осуществляя незаконную деятельность.
Выявленный фармацевтический пункт был закрыт правоохранителями.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Суворовского отдела полиции в Одессе.
Полиция изъяла из фармзаведения лекартсвенные препараты на сумму свыше 100 тысяч гривен.
За нарушения порядка проведения хозяйственного деятельности, на директора аптеки был составлен протокол согласно ст. 164 КУоАП.
...