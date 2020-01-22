В ТОП-5 самых активных попал Одесский железнодорожный вокзал

Одесский железнодорожный вокзал, согласно обнародованного ПАТ "Укрзализныця" списка вокзалов, которыми пользовались пассажиры в течение всего 2019 года, попал в ТОП-5.

Железнодорожный вокзал в Одессе занял четвертое место.

Его услугами воспользовались 5,3 млн человек.

Лидирующую позицию заняла столица Украины - Киев. Через вокзал "Киев-Пассажирский" прошли 22,8 млн человек. На втором месте "Львов-Главный", услугами которого воспользовались 7,8 млн человек.

Третье место в списке занимает "Харьков-Пассажирский" - там были обслужены 5,4 млн человек.

На пятом месте "Днепр-Главный", через который прошли 3,2 млн. человек.

od-news.com

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