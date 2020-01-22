Общество Одесские новости ТОП Новости 

В ТОП-5 самых активных попал Одесский железнодорожный вокзал

seo 0 Comment , , ,
В ТОП-5 самых активных попал Одесский железнодорожный вокзал
Одесский железнодорожный вокзал, согласно обнародованного ПАТ "Укрзализныця" списка вокзалов, которыми пользовались пассажиры в течение всего 2019 года, попал в ТОП-5.
Железнодорожный вокзал в Одессе занял четвертое место.
Его услугами воспользовались 5,3 млн человек.
Лидирующую позицию заняла столица Украины - Киев. Через вокзал "Киев-Пассажирский" прошли 22,8 млн человек. На втором месте "Львов-Главный", услугами которого воспользовались 7,8 млн человек.
Третье место в списке занимает "Харьков-Пассажирский" - там были обслужены 5,4 млн человек.
На  пятом месте "Днепр-Главный", через который прошли 3,2 млн. человек.

 

Это будет интересно:

Одесса попала в ТОП самых дорогих украинских городовОдесса попала в ТОП самых дорогих украинских городов Одессит попал в десятку лучших экскурсоводов УкраиныОдессит попал в десятку лучших экскурсоводов Украины Одессит был признан самым красивым человеком мираОдессит попал в рейтинг самых красивых людей мира Под прицел «минеров» попал одесский аэропортПод прицел «минеров» попал одесский аэропорт Одесский театр будет устраивать чтения для самых маленьких open airОдесский Зеленый театр проведёт увлекательные чтения для самых маленьких
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE