В Одессе неравнодушная пожилая женщина старается для бездомных

В Одессе пожилого возраста женщина, которой 86 лет, старается утеплить бездомных людей, оказавшихся на улице в силу каких-либо причин.

Для людей она вяжет носки. Материал берет в секонд-хэнде, закупая для своих новых изделий там свитера.

Работой одесситка занимается каждый день, даже несмотря на сложности со здоровьем: 9 месяцев назад она неудачно упала, в результате чего случился перелом шейки бедра. Женщина передвигается с огромным трудом.

О небезразличной к судьбе бездомных людей одесситке, рассказал на своей странице в Facebook Сергей Пехтерев. Как сообщил волонтер, женщина находится в том возрасте, когда операцию делать рискованно. После того, как она оказалась в столь сложных обстоятельствах, сын с которым она живет, сам ходит в магазины секонд-хенда и покупает там старые свитера, распускает их для того, чтобы бабушка смогла связать теплые носки.

Одесситы откликнулись на публикацию волонтера и стали предлагать свою помощь, но.

"Денег не надо. Тетя Валя живет с сыном скромно, но им хватает. Носки продавать отказывается. Говорит, что стыдно. Операцию в таком возрасте делать очень рискованно. Пусть все остается, как есть. Она сидит и с помощью ходунков передвигается по квартире. Если у кого есть нитки для вязания, могу передать", - написал Сергей Пехтеров в Facebook.

По материалам: УСИ

od-news.com

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