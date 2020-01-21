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В Одесской области матерям придется оплатить хулиганские выходки сыновей

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В Одесской области матерям придется оплатить хулиганские выходки сыновей

В г.Болграде матерям придется выплатить штраф за поломанные электрокоробки фонарей уличного освещения.

Согласно постановлению суда, женщины будут привлечены к административной ответственности за то, что их сыновья разбили элементы фонарей, расположенных на центральной аллее города. Поэтому в отношении матерей составили административный протокол согласно статье 184 КУоАП.

Речь идет об инциденте, произошедшем 24 декабря 2019 г., когда трое несовершеннолетних мальчиков возрастом 8-11 лет похулиганили на проспекте Соборного и повредили 17 фонарей. За это каждой матери придется выплатить штраф, а также судебный сбор в размере 420 грн.

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