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В Одессе ребенок оказался в реанимации: подробности

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В Одессе ребенок оказался в реанимации: подробности

В Малиновском районе города пока женщина 28 лет занималась домашним хозяйством, ее дети, оставленные без присмотра, обнаружили капсулы с жидкостью, предназначенной для стиральной машины.

Младший сын 2 лет решил узнать, какие они на вкус, и в результате оказался в детском отделении реанимации с диагнозом отравление химическим раствором. Там он в тяжелом состоянии провел несколько дней, но сейчас ребенку уже стало лучше.

С матерью пострадавшего малыша провели профилактическую беседу, а также составили в отношении женщины административный протокол в соответствии с ч.1 статьи 184 КУоАП.

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