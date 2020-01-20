В Одессе неравнодушные жители собрались, чтобы убрать склоны городского сквера

В Одессе 19 января неравнодушные к своему любимому городу общественники, вышли на склоны сквера "Паустовского", для уборки мусора.

Всего собралось около 70 человек, решивших убрать в своем городе. Среди участников были и дети, возраст которых составлял от 5 до 11 лет.

В районе Ланжерона установили металлические баки объемом 200 литров для раздельного сбора мусора.

Члены экологического движения планируют, что будут собственными силами вывозить собранные отходы на вторичную переработку.

Как сообщается организаторами, данные акции по наведению чистоты в Одессе проводятся на регулярной основе на протяжении трех лет. Пять урн уже установлены в районе пляжа "Чкаловский". Теперь появились еще 24 мусорных бака, которые установлены по периметру сквера Паустовского. В дальнейших планах установка таких баков вдоль зеленой зоны до "Аркадии".

Фото: Одесса.Онлайн

od-news.com

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