Обнаружена истинная причина, по которой в центре Одессы оказалось сломано ограждение
В Одессе благодаря муниципальному специализированному центру интегрированной системы видеонаблюдения и аналитики Одессы "Центр-077", был зафиксирован момент разрушения ограды проезжей части на Греческой площади.
Как сообщили специалисты, ограда была снесена водителем, который управлял седаном Ford Focus III 2016 года выпуска. Номерной знак у этого авто - 95 VU001.
Журналистами из местных СМИ было установлено, что данное авто было зарегистрировано в Армении, но ещё не так давно его видели на улицах столицы Российской Федерации.
В прошлом году Ford был продан.
По материалам: Думская; Facebook/Николай Покровский
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