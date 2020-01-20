Обнаружена истинная причина, по которой в центре Одессы оказалось сломано ограждение

В Одессе благодаря муниципальному специализированному центру интегрированной системы видеонаблюдения и аналитики Одессы "Центр-077", был зафиксирован момент разрушения ограды проезжей части на Греческой площади.

Как сообщили специалисты, ограда была снесена водителем, который управлял седаном Ford Focus III 2016 года выпуска. Номерной знак у этого авто - 95 VU001.

Журналистами из местных СМИ было установлено, что данное авто было зарегистрировано в Армении, но ещё не так давно его видели на улицах столицы Российской Федерации.

В прошлом году Ford был продан.

По материалам: Думская; Facebook/Николай Покровский

od-news.com

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