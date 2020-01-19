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В Одессе задержали странствующую банду грабителей

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В Одессе задержали странствующую банду грабителейВ ночь на 18 января в Одессе задержали банду вооруженных грабителей.

В задержании преступников на ул.Екатерининской участвовали бойцы отряда «КОРД» совместно с сотрудниками одесского уголовного розыска. При установлении личности злоумышленников выяснилось, что двое из них являются одесситами, еще двое – выходцы из Луганска и Абхазии возрастом 22-28 лет. Задержанных обвиняют в целой серии ограблений в развлекательных центрах, расположенных в столице, Одессе и Николаеве. Они передвигались из города в город на автомобилях марки «Лексус» и «Мерседес».

При обыске у преступников обнаружили и изъяли пистолеты марки «Беретта», «Вальтер», а также пистолет-пулемет «Мини-УЗИ».

После проверки адресов, где грабители сбывали свою добычу, была обнаружена компьютерная техника, мобильные телефоны и большая сумма наличности в валюте.

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