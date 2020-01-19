На зимнюю дорожную технику в Одесской области установили GPS-трекеры
В Одесской области дорожную технику, которая занимается обслуживанием автомобильных дорог в зимний период, снабдили GPS-навигацией.
Для осуществления онлайн-навигации, на различные машины установили 134 GPS-комплекта.
С их помощью происходит передача мест, где размещается дорожная техника, работающая на автотрассах, независимо от погодных условий.
Данные передаются в аналитическо-мониторинговый центр службы автомобильных дорог Одесской области.
Система способна передавать точные координаты нахождения машин, их перемещения, остановки. Если "зеленый маячок", значит машина в работе, если "маячок красный", значит в режиме ожидания или на базе.
Вдоль автомобильных дорог установлены 27 камер уличного наблюдения и 15 метеодатчиков, передающих информацию о влажности, температуре, наличии осадков, состоянии дорожного покрытия на дорогах Одесского региона.